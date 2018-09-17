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Başkan Sözlü: “Spor yapan, sağlıklı kadınlar sağlıklı nesiller yetiştirir"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara özel açtığı spor salonlarına gelen kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara özel açtığı spor salonlarına gelen kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi.


Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye'nin yeşil sertifikalı tek spor salonu olan ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Başkan Hüseyin Sözlü, sporun insan sağlığı için önemine değinirken “Kadının olduğu yerde zerafet olur, düzen olur. Spor yapan, sağlıklı anneler sağlıklı nesiller yetiştirir. Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak olanlar çağdaş nesillerdir” dedi.


Programın sonunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, katılımcı kadınlarla tek tek fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

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