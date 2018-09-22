Başkan Sözlü, Torosların eteklerinde hemşehrileriyle buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Kozan'ın Postkabasakal Mahallesi'nde hemşehrileri ile kahvaltı yapıp, Saimbeyli'nin Kızılağaç Mahallesi'nde Cuma namazını mahalle sakinleri ile kıldı, akşam ise Kozan'ın Çulluuşağı Mahallesi'nde su hattı döşemesinin açılışı yaptı.

Güne Kozan'ın Postakabasakal Mahallesinde başlayan Başkan Sözlü, mahalle sakinlerinin hazırladığı kahvaltı sofrasına misafir oldu, onların sorun, talep ve takdirlerini dinledi. Burada yaptığı konuşmada yaşayan köy kavramına vurgu yapan Başkan Sözlü, küçükbaş hayvanların ve çocukların var olduğu köylerin yaşadığını ifade ederek milliyetçi üretken belediyecilik anlayışıyla buralara hizmet ederken köylerin gelecekte de var olmasını arzuladığını belirtti.

Başkan Sözlü günün öğle saatlerinde Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe ile birlikte Saimbeyli'nin Kızılağaç Mahallesi'ne geldi ve burada köylülerle Cuma namazını kılarak namaz sonrası kahvede hemşehrileriyle sohbet etti. Saimbeylili hemşehrilerine alternatif tarımın geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Sözlü, “Bu coğrafyanın insanları çalışmalı, üretmeli; onlar ürettiği müddetçe bizler Çukurova'da var oluruz” dedi.

Çulluuşağı'nı yıllar sonra suya kavuşturdu

Adana genelinde yedi bin kilometre yola hizmet götüren Başkan Sözlü, Saimbeyli'de yapılan asfalt çalışmasını yerinde inceledi, ardından da Kozan'ın Çulluuşağı Mahallesi'nde Kozanlı hemşehrileriyle buluşarak su hattı döşemesi açılışını gerçekleştirdi.