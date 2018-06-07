Başkan Sözlü Tufanbeyli’de

Her gün bir başka noktada vatandaşlarla iftar yapıp onlarla kucaklaşan, sahurda da gece mesaisinde olan Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürlüğü işçileri ile bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana şehir merkezine yaklaşık iki yüz kilometre uzaklıktaki Tufanbeyli’de sahurunu ‘milletin efendileri’ ile yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Milletvekili Adayı Yusuf Baş ile birlikte Tufanbeyli’de sahur yapan Başkan Hüseyin Sözlü, orada kalarak sabah da ilçenin köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Tufanbeyli merkezden hareket eden ve ilk durağı Yamanlı Mahallesi olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ilçede fiziki alt yapı, yollar, içme suyu şebekelerinin yenilenmesi, göletlerin rehabilitesi, yeni kapalı sulama sisteminin kurulmasında ulusal ölçekte adımlar attıklarını, kırsal kalkınmada bölgede verdikleri desteklerin tarımsal kalkınma açısından çok önemli bir model teşkil ettiğini ifade etti.

"Et üretiminde hem bölgemizi hem ülkemizi kalkındıracak"

Tufanbeyli’de hayvancılıkla uğraşan, geçimini tarımsal üretimle sağlayan vatandaşların disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürmesinden duyduğu memnuniyeti aktaran Başkan Hüseyin Sözlü, Tufanbeyli’nin gelecek dönemde hayvancılıkta daha da gelişip hem bölgesini hem de ülkesini kalkındıracak üretimi gerçekleştireceğine olan inancını dile getirdi.

Başkan Hüseyin Sözlü, 24 Haziran Seçimlerinin yaklaşması münasebetiyle Tufanbeylili hemşehrilerinden Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Cumhur İttifakı’na destek istedi. Sözlü, "Nasıl ki bir memleket evladı Ceyhan’dan Adana’ya belediye başkanı olup Tufanbeyli’de yaşayan hemşehrisine hizmet ediyorsa Milliyetçi Ülkücü Hareket’in kadroları da bu ülkeye parlamentoda güçlü bir şekilde bulunarak hizmet etmeye hazır’’ dedi.

Başkan Sözlü, Tufanbeyli’deki buluşmanın ardından Adana şehir merkezine döndü.