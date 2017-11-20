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20 Kasım 2017 13:52

Başkan Sözlü, Tufanbeyli’de su kalitesini yerinde ölçtü

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, hafta içi yoğun çalışma temposunun ardından hafta sonunu Tufanbeyli’de vatandaşla bir arada geçirdi.

Başkan Sözlü, Tufanbeyli’de su kalitesini yerinde ölçtü

20 Kasım 2017 13:52


Tufanbeyli’de Güven ve Aydoğan ailelerinin düğününe katılan Başkan Hüseyin Sözlü, düğünün ardından Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini yerinde denetledi.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, hafta sonunu Tufanbeyli ilçesinin Pekmezli Mahallesi’nde geçirerek, Güven ve Aydoğan ailelerinin düğün merasimlerine katılıp hayırlı olsun temennilerinde bulunduktan sonra köydeki Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet ve çalışmalarını yerinde denetledi.


Uzun yıllardır su sorunu ile karşı karşıya kalan Pekmezli Mahallesi’nde ASKİ ekiplerinin çalışmaları sonucu çözüme kavuşturulan suyun kalitesini yerinde ölçen Başkan Sözlü, milliyetçi belediyecilik anlayışı her vatandaşı aziz bilerek hizmet etmeyi sürdüreceklerini, kırsalda 21. yüzyıla yakışmayan görüntülerin sonlandırıldığını ifade etti.




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