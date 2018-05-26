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26 Mayıs 2018 10:34

Başkan Sözlü ve eşi, sahurunu itfaiyecilerle yaptı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü, sahurunu itfaiye erleriyle birlikte yaptı.

Başkan Sözlü ve eşi, sahurunu itfaiyecilerle yaptı

26 Mayıs 2018 10:34

Yaz sıcağında karpuz tüketilmesini öneren Başkan Sözlü, itfaiye erlerine elleriyle karpuz ikram etti.


Başkan Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü, sahurunu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nde görevli itfaiye erleriyle birlikte yaptı.


Yemek sonrası elleriyle karpuz kesip itfaiye erlerine ikram eden Başkan Sözlü, “Adananın sıcağıyla mücadele etmek için daha önce de söylemiştik, gazlı mazotlu içeceklerden uzak duracaksınız. Adana’nın karpuzunu yiyeceksiniz” diye konuştu.


İtfaiyecilerden çoğu, henüz sofradan kalkmadan gelen yangın anonsu nedeniyle yemekten ayrılmak zorunda kaldı.


İtfaiye erleriyle tek tek tokalaşıp sohbet eden Başkan Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü daha sonra Yüreğir ilçesindeki itfaiye yerleşkesinden ayrıldı.




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