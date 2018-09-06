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06 Eylül 2018 13:51

Başkan Sözlü’den adaylık açıklaması

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yerel seçimlerde MHP’den yeniden aday olduğunu belirterek, "Genel başkanımız, benim yaptığım festivalleri beğeniyor.

Başkan Sözlü’den adaylık açıklaması

06 Eylül 2018 13:51

Güzel festival yaptığımı ve devam etmem gerektiğini söyledi" dedi.


Bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Film Festivali’nin tanıtım toplantısında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Sözlü, yerel seçimlerdeki adaylığıyla ilgili bir soru üzerine, sadece MHP’nin değil, Türkiye’nin de ilk belediye başkan adayı olduğunu ifade ederek, “Genel başkanımız, benim yaptığım festivalleri beğeniyor. Güzel festival yaptığımı ve devam etmem gerektiğini söyledi. Tabi bu genel başkanımızın bana olan teveccühü ve güvenidir. Bu benim için gurur vesilesidir” dedi.


Sözlü, festivalin önüne siyaset geçmemesi gerektiğini hatırlatarak, “Bayramlaşmak için gittiğimde 1’inci sırada kendisi vardı, beni yanına aldı. Bu ödül gibi davranışlarıyla beni her seferinde mahcup ediyor. İnşallah Adana’yı yeniden bu güvene layık olmak için armağan etmeye çalışacağım” diye konuştu.




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