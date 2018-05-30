Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 15:47

Başkan Sözlü’den Bahçeli’ye ziyaret

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaretinde, Adanalılara 21 Haziran’da Büyük Çukurova Mitingi olacağı müjdesini getirdi.

Başkan Sözlü’den Bahçeli’ye ziyaret

30 Mayıs 2018 15:47


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Adana Büyükşehir Belediyesi’nin halihazırda devam eden projeleri hakkında MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye brifing veren Başkan Sözlü, Adana’nın gelişerek değişimi için var güçleriyle çalıştıklarını, milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışıyla Adana’da her vatandaşa hürmet göstererek, kucaklayıcı olmaya devam ettiklerini, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’ne hazır olduğunu aktardı.


21 Haziran’da Lider Bahçeli Adana’da


5 il merkezinde toplam 31 ilin teşkilatıyla buluşacak olan ve 4 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları için kapalı salon toplantılarının yanında açık hava toplantısı şeklinde mitingler de düzenleyecek olan MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin miting takviminin belli olduğu dakikalarda makam ziyaretinde olan Başkan Sözlü, Bahçeli’den 21 Haziran’da Adana’da ‘Büyük Çukurova Mitingini gerçekleştireceğinin müjdesini ve Adanalı hemşehrilerine selamlarını aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç