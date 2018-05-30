Başkan Sözlü’den Bahçeli’ye ziyaret

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Adana Büyükşehir Belediyesi’nin halihazırda devam eden projeleri hakkında MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye brifing veren Başkan Sözlü, Adana’nın gelişerek değişimi için var güçleriyle çalıştıklarını, milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışıyla Adana’da her vatandaşa hürmet göstererek, kucaklayıcı olmaya devam ettiklerini, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’ne hazır olduğunu aktardı.

21 Haziran’da Lider Bahçeli Adana’da

5 il merkezinde toplam 31 ilin teşkilatıyla buluşacak olan ve 4 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları için kapalı salon toplantılarının yanında açık hava toplantısı şeklinde mitingler de düzenleyecek olan MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin miting takviminin belli olduğu dakikalarda makam ziyaretinde olan Başkan Sözlü, Bahçeli’den 21 Haziran’da Adana’da ‘Büyük Çukurova Mitingini gerçekleştireceğinin müjdesini ve Adanalı hemşehrilerine selamlarını aldı.