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21 Mayıs 2018 14:01

Başkan Sözlü’den Ceceli’ye Kızıldağ daveti

Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri kapsamında düzenlenen ücretsiz halk konserlerinin pazar akşamı konuğu Mustafa Ceceli oldu.

Başkan Sözlü’den Ceceli’ye Kızıldağ daveti

21 Mayıs 2018 14:01


Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri kapsamında düzenlenen ücretsiz halk konserleri her gün binlerce vatandaşla buluşmaya devam ediyor. Şenlik alanında kurulan kasabayı ziyaret eden vatandaşlar hem alandaki aktivitelere katılıyor hem de ünlü isimlerin ücretsiz halk konserlerini izleme fırsatı buluyor. Ramazan ayı boyunca Adana’ya şenlik havası yaşatan Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz halk konserlerinin Pazar akşamı konuğu Mustafa Ceceli oldu. Ceceli, sahneye çıkmadan hemen önce Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de şenlik alanına kızı Gökçen Sözlü ile birlikte gelerek konseri başladığı andan sonuna kadar takip etti.



Kızıldağ’a davet etti


Ceceli, konserin başında Adanalıları selamlamasının hemen ardından baba tarafından Karaisalılı olduğunu ifade ederek Ramazan’ın ilk etkinliğini Adana’da gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ceceli, ‘Aşk için gelmişiz Dünyaya’ adlı tasavvufi müziğini icra ederken Adanalılara hitap ederek “Adanalılar Allah’ın adamıdır en güçlü Allah sesi de Adanalılardan çıkar’’ diyerek alandaki vatandaşların da katılımını sağladı. Ceceli’ye plaketini vermek üzere kürsüye çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ramazan ayı boyunca etkinliklerin süreceğini, Adanalıların Mustafa Ceceli’yi sevdiğini ifade etti.


Başkan Sözlü, konserin başında Karaisalılı olduğunu aktaran Ceceli’ye her yıl Kızıldağ yaylasında binlerce insanın buluştuğunu, bu buluşmada bu yıl Ağustos ayında Mustafa Ceceli’yi de görmek istediğini belirtti.




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