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09 Haziran 2018 14:47

Başkan Sözlü’den Feke çıkarması

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ‘’Yeni 15 Temmuzlar yaşanmaması için güçlü MHP şart’’ dedi.

Başkan Sözlü’den Feke çıkarması

09 Haziran 2018 14:47


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Feke’de düzenlenen iftar yemeğine katılarak ilçe halkıyla buluştu.


Feke merkezdeki iftar yemeği öncesi İmamoğlu’nda MHP Adana Milletvekili Adayı Yusuf Baş ile birlikte esnafları ziyaret etti ardından iftar öncesi Feke’nin Akçalıuşağı, Tokmanaklı, Çamlarca, Tenkerli, Paşalı mahallelerinde Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, İmamoğlu Belediye Başkanı Gazi Adamhasan, MHP Adana milletvekili adayları Yusuf Baş ve Cahit Öztok ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi, onların sorun, takdir ve taleplerini dinledi.



İmamoğlu’nda esnafla buluştu


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Feke Belediyesi tarafından Feke ilçe merkezinde düzenlenen iftar yemeği öncesi İmamoğlu’nda Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Adana Milletvekili Adayı Yusuf Baş ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Hüseyin Sözlü, ilçe esnafından Türk Milleti’nin geleceğinin teminat altına alınması için Milliyetçi Hareket Partisi’nin parlamentoda daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini vurgulayarak Cumhur İttifakı’na ve MHP’ye destek istedi.



Feke’nin köylerinde halkla kucaklaştı


İmamoğlu’ndaki esnaf ziyaretinin ardından Feke’ye doğru yola çıkan Başkan Hüseyin Sözlü, Akçalıuşağı, Tokmanaklı, Çamlarca, Tenkerli, Paşalı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, onların sorun, takdir ve taleplerini dinledi. Adana şehir merkezine kilometrelerce uzaklıkta gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Hüseyin Sözlü, ‘’Torosların eteklerinde yaşayan her vatandaşımızı aziz biliyor, bu memleketin sıkıntılı her sürecinde buralarda yaşayan insanımızın canı pahasına vatan, bayrak dediğini biliyoruz’’ diye konuştu.


Başkan Hüseyin Sözlü, iftar yemeği sonrası yaptığı konuşmada 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe kalkışması ile ülkenin içerisine düştüğü durumu anlatırken Cumhur İttifakı’nın Cumhuriyet’in kazanımları için yapıldığını ifade ederken Fekeli hemşehrilerinden Cumhur İttifakı’na ve üç hilale oy vermelerinin bir daha 15 Temmuzların yaşanmaması için gerekli olduğunu vurguladı.




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