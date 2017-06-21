Başkan Sözlü’den iftarda ‘gönüldaşlık’ vurgusu

İftar sonrası yaptığı konuşmada Adana’ya hizmetin önemli bir sorumluluk ve büyük bir dava olduğunu ifade eden Başkan Sözlü, Ramazan ayında tutulan oruçların yanıbaşımızdaki coğrafyada akan kan ve gözyaşının son bulmasına vesile olmasını diledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, orucunu ASKİ şantiye alanında personelle birlikte açtı. İftar programında konuşan ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, mübarek bir ramazan akşamında ASKİ personelleri ile iftarda buluşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ‘’Daha nice ramazanlarda sizlerle birlikte olmayı, Adana’ya şerefle hizmet etmeyi temenni ediyorum. Dedikodudan, fitneden, fesattan uzak, birlik ve beraberlik içerisinde Adanalının yüzünü güldürecek hizmetleri hayata geçirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşamak isterim’’ dedi.

İftarda personelleriyle buluşan Başkan Sözlü, ASKİ’nin Türkiye içinde su ve kanalizasyon idaresi kıyaslaması yapıldığında belki de en uzak yerlere ulaşabileni olduğunu ifade ederken Adana’ya hizmetin önemli bir sorumluluk ve büyük bir dava olduğunu vurguladı.

Kente hizmet ortak kaygısında buluşan tüm mesai arkadaşlarını dava arkadaşı olarak gördüğünü söyleyen Başkan Sözlü, ‘’Bizim gönüldaşlığımız daha çok çalışmayı ve verimi artırmayı teşvik etmeli. Haksızlığa sebep olacak her türlü davranışa karşıyız’’ dedi.

İftar programı sonunda Başkan Sözlü ve ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu iftara katılan personellere elleriyle Adana karpuzu ikram ettiler.