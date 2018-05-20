Başkan Sözlü’den Ramazan şenliklerine örnek ev sahipliği

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyhan Nehri kıyısındaki Galleria Festival Alanı’nda gerçekleştirilen Ramazan şenlikleri, birbirinden renkli etkinliklerle ilk günden itibaren binlerce Adanalı’yı ağırlıyor. Ramazan kültürünü yansıtan tasavvuf müziği dinletileri, ilahiler, Aşuk-Maşuk, Karagöz-Hacivat, kum sanatı ve semah gösterileri, lunapark, yöresel lezzetler ve hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlar büyük beğeni toplarken Ramazan Şenlikleri’ne ailecek gelen Adanalılar, etkinlikleri keyifle izleyip hoşça vakit geçiriyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de iftar programları sonrası eşi ve ailesi ile birlikte gelerek örnek ev sahipliği sergiliyor. Adanalı hemşehrilerine olan inancı ve güveni ile kenti kültürün ve sanatın başkenti haline getirmekte emin adımlarla ilerleyen Başkan Hüseyin Sözlü, 18 Mayıs akşamı söz ustası Bedirhan Gökçe’yi, dün akşam ise son zamanların ilgiyle takip edilen sanatçısı İnci Mercan’ın alandaki halk konserini eşi ve ailesi birlikte dinledi.

Konserler esnasında her iki sanatçıya teşekkür plaketi ve çiçeklerini takdim etmek üzere sahneye çıkan Başkan Sözlü, Adana’nın sanatçılara gerekli ev sahipliğini göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bizim müziğimizi hakkını vererek, kendi kültürümüzü diri tutan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Popüler kültüre karşı kendi kültürümüzü diri tutmak başarılı sanatçılarla mümkün. Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana’yı kültürün ve sanatın kenti yapmak adına var gücüyle çalışıyor. Başarımızın yegane anahtarı hemşehrilerimizdir" dedi.