Başkan Sözlü’ye ’kan testi merkezi’ çağrısı

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı evlendirme dairesinin yanına bir merkez açılabilir. Bu merkezde test ve bilinçlendirme çalışmaları yapılabiliriz. Başkan Hüseyin Sözlü bu işe ’tamam’ dediği an, belediye bu işi çok kolay bir şekilde yapabilir” diye konuştu.

Adana’da yaklaşık 2 bin talasemi hastasının bulunduğunu ve hastalığın önlenmesi konusunda ciddi çalışmaların yapılması için destek beklediklerini ifade eden Kılıç, evlenecek bütün çiftlerin evlilik öncesi talasemi testi yaptırmak zorunda olduğunu ve bu testi Yüreğir ilçesi Akkapı Mahallesi’ndeki merkezde yaptırdıklarını söyledi.

Akdeniz bölgesinde talasemi hastalığını taşıyan insanların yüzde 10 civarında olduğunu, taşıyıcıların taşıyıcı olduğunu dahi bilmediğini söyleyen Kılıç, “Taşıyıcı anne-babadan doğan çocuklar yüzde 25 ihtimalle talasemi hastası olarak doğuyor. Bu hastalık tüp bebek yöntemi, gebeliğin ikinci ayında verilen bir sıvı ile önlenebilir. Bu yöntemler konusunda insanlar bilinçlendirildiği zaman, hasta doğum oranı düşecektir. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Talasemi hastalığına yakalanan kişilerin yaşam kalitesinin ciddi oranda düştüğünü belirten Kılıç, “Bizim 3 yaşında kaybettiğimiz çocuk da var, 40 yaşında kaybettiğimiz yetişkin insan da var. Talasemi hastalarının hastaneye bağımlılıkları var. Her 3 haftada bir hastaneye gidip, iki ünite kan almaları gerekiyor” diye konuştu.

İnsanların ne için kan testi yaptırdığını dahi bilmediklerini, sıradan bir prosedürü yerine getirmek için bu testi yaptırdıklarını belirten Kılıç, “Akkapı’daki merkez buraya taşınabilir ya da ekstra bir merkez kurulabilir. Ayrıca bu merkezde danışmanlık hizmeti verilerek insanlar bu konuda bilinçlendirilebilir. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı evlendirme dairesinin yanına bir merkez açılabilir. Bu merkezde test ve bilinçlendirme çalışmaları yapılabiliriz. Başkan Hüseyin Sözlü bu işe tamam dediği an, belediye bu işi çok kolay bir şekilde yapabilir" diye konuştu.