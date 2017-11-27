Başkent 14. Kulak Buran Boğaz Günleri

Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri’nde, “Baş Boyun Kanserleri” konusu ele alındı. 14. KBB Günleri bu yıl hayatını kaybeden Prof. Dr. Ercihan Güney anısına düzenlendi.

Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Sağlık Yerleşkesi’nde düzenlenen toplantıyı başlatan Bilimsel Sekreter Prof. Dr. İsmail Yılmaz, “Prof. Dr. Ercan Güney’i 2 Temmuz 2017 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü yaşıyoruz. Türk Bilimi ve camiamız adına çok büyük bir kayıptır. Bunun derin üzüntüsü içindeyiz” dedi.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent N. Özlüoğlu, bu etkinliklerin Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal başta olmak üzere Başkent ailesinin büyük katkıları ile başladığını ve bugünlere geldiğini söyledi.

Daha sonra Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Doç. Dr. Nesrin Özyılkan tarafından “Prof. Dr. Ercihan Güney”i anma konuşması gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından bilimsel toplantılara geçildi. KBB, Radyasyon Onkolojisi, Tıbbi Onkoloji, Radyoloji ve Nükleer Tıp bölümlerinden Türkiye’den birçok doktorun katıldığı 14. Başkent KBB Günleri, Tıbbi Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Özyılkan “Kanserin multidisipliner tedavisi” konulu sunumuyla devam etti.

Toplantıda Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü Prof. Dr. Cem Önal, “Baş boyun kanserlerinde güncel radyoterapi çalışmaları” hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Gün boyunca süren 4 oturum şeklinde düzenlenen etkinlikte ayrıca Prof. Dr. Günter Hafız, Prof. Dr. Alper Nabi Erkan ve Doç. Dr. Fatma Çaylaklı tarafından gerçekleştirilen boyun diseksiyonu ameliyatı, katılımcı hekimler tarafından ilgiyle izlendi.

Uzman doktorların bilgi alışverişinde bulunulduğu etkinlik konuşmacılara plaket, katılımcılara sertifikalar verilmesiyle tamamlandı.