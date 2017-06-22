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22 Haziran 2017 14:00

Başkentte AKGO ve Vortex Lazer işbirliğinde iftar

Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası (AKGO) ve Vortex Lazer işbirliğinde iftar yemeği verildi.

Başkentte AKGO ve Vortex Lazer işbirliğinde iftar

22 Haziran 2017 14:00


Vortex firması Ceo’su Ferit İşkar, Mamak Kültür Merkezi Konservatuar Tesisleri’nde Kadir Gecesi akşamı düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı iftar yemeğinde, Ramazan ayının insanlar arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanması, yardımlaşma ve dayanışmanın artması için büyük önem taşıdığını söyledi.


Böyle organizasyonlarda her zaman yer almayı planladıklarını belirten İşkar, "Vortex ailesi olarak biz geçen yıl da buradaydık, bu yıl da buradayız. Allah kısmet ederse, bir sonraki yıl da Sayın AKGO Başkanı Bülent Erdoğan önderliğinde, iftar yemeği organizasyonuna inşallah tekrar vesile olacağız" dedi.


Daha sonra Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Bülent Erdoğan’dan teşekkür plaketini alan Ferit İşkar, "Bu mutluluğu her yıl yaşamak nasip olsun" diyerek teşekkürlerini iletti.




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