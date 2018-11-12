Başkent'te "Dünya Diyabet Günü" etkinliği

Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde diyabetle ilgili toplumsal farkındalık sağlamak ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir toplantı düzenlenecek.

14 Kasım günü Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yüreğir Yerleşkesi, B blok 3'ncü katında saat 13.00'de düzenlenecek toplantıda, konunun uzmanları tarafından diyabetten korunmak ve diyabet ile yaşam hakkında önemli bilgiler verilecek.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Sorumlusu Prof. Dr. Eda Ertörer, "Diyabetes mellitus, 2017 yılı itibarı ile tüm dünyada yaklaşık 425 milyon insanı etkilediği bilinen ve sıklığı giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Görme kaybı, kronik böbrek yetmezliği, gangren sebepli uzuv yaraları-kesilmeleri, kalp krizi ve beyin felci gibi yıkıcı sonuçlara neden olabilir. İstatistikler, diyabet nedeni ile gerçekleşen ölümlerin yüzde 50'sinin 60 yaş altında olduğunu bildirmektedir. Genetik yatkınlığın yanı sıra, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme diyabet gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Mevcut hastaların ve gelecek nesillerin korunması için farkındalığın artırılması gereklidir. Bu amaçla, her yıl 14 Kasım tarihi “Dünya Diyabet Günü” olarak anılmakta ve konu ile ilgili bilgilendirme toplantıları ve duyuruları yapılmaktadır. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ailesi olarak bu önemli ve anlamlı günde yapacağımız toplantıya tüm halkımız davetlidir" dedi.