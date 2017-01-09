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09 Ocak 2017 17:42

Baskından pitbull sayesinde kurtuldu elini kana buladı

Baskından pitbull sayesinde kurtuldu elini kana buladı

09 Ocak 2017 17:42

Adana’da güvercin meselesi yüzünden evini basanların elinden pitbull cinsi köpekleri sayesinde kurtulan bir kişi, kaçan şahıslardan birini pompalı tüfekle öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57180 Sokak’taki evde meydana geldi. İddiaya göre, Sinan G. (34) ile arkadaşları güvercin meselesi yüzünden Uğurcan A.’nın (22) evine baskın yaptı. Şahıslar bir süre sonra Uğurcan A.’yı darp etmeye başladı. Bu sırada Uğurcan A.’nın pitbull cinsi köpeği şahıslara saldırdı. Şahıslar bunun üzerine kaçarken Uğurcan A.’da evden aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Sinan G. ağır yaralandı.
Arkadaşlarının özel bir hastaneye götürdüğü Sinan G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, Sinan G.’yi hastaneye getiren arkadaşlarını gözaltına aldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Uğurcan A.’yı da gözaltına aldı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı.
Evde iki pitbul cinsi köpek ve güvenlik kamerası olması ise dikkat çekti.



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