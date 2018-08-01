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01 Ağustos 2018 17:04

Başpehlivanlık ödülü 1 kiloluk altın kemer

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bu yıl 553.

Başpehlivanlık ödülü 1 kiloluk altın kemer

01 Ağustos 2018 17:04

kez düzenlenecek Kızıldağ Karakucak Güreşleri’ne kimlik kazandırdıklarını söyledi.


Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası’nda 5 Ağustos günü 533’üncüsü gerçekleştirilecek olan Kızıldağ Karakucak Güreşleri tanıtım toplantısı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün katılımıyla gerçekleştirildi. Tanıtım öncesi basın mensuplarıyla birlikte Yerköprü ve Varda Köprüsünü ziyaret eden Sözlü, Kızıldağ Yaylası Subattığı’ndaki güreş alanında Büyükşehir Belediyesi’nin 4 yıl içinde Karaisalı ilçesi ile mahallelerine yapılan hizmetleri gösteren bir video izletti. Daha sonra konuşan Sözlü, Kızıldağ Karakucak Güreşleri’nin Adana’nın kurucuları Ramazanoğulları döneminden beri yapıldığını hatırlatarak, Kurtuluş Savaşı dışında o günden bu yana bu güreşlerin gerçekleştirildiğini ifade etti. Sözlü, kendilerinin göreve gelmesinden sonra Kızıldağ’ı ve güreşleri tüm Türkiye’ye tanıttıklarını ve Kızıldağ Karakucak Güreşlerine bir kimlik kazandırdıklarını ifade ederek, “Yapılan organizasyonlar ve dağıtılan ödüllerle Kırkpınar’ı aratmayacak bir organizasyon yapıyoruz. Kızıldağ Karakucak Güreşlerinin korunması gereken kültür mirası olarak UNESCO’ya bile başvuracağız” dedi.



Ödül 1 kilo ağırlığında 22 ayar altın kemer


Başpehlivanlık ödülü olan 1 kilo ağırlığındaki 22 ayar altın kemeri ilk defa gösteren Sözlü, 533’üncüsü gerçekleştirilecek güreşlere 29 sıklette, 950 sporcunun katılacağını ve başpehlivana ödül olarak 10 bin lira vereceklerini bildirdi.


Başkanı Hüseyin Sözlü, güreşler öncesi ücretsiz halk konserleri de yapacaklarını kaydederek, 3 Ağustos Cuma günü Ali Kınık ve Ankaralı Ayşe Konseri gerçekleştirileceğini söyledi. 4 Ağustos Cumartesi günü ise Orhan Hakalmaz’ın konser vereceğini belirten Sözlü, “Bu sanatçılarımız şölenimizi bir kez daha unutulmaz hale getireceklerdir” diye konuştu.


533. Kızıldağ Karakucak Güreşleri tanıtım toplantısına Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, MHP Karaisalı İlçe Başkanı Sezai Yılmaz, Güreş Vakfı Adana İl Temsilcisi İlyas Karabulut, geçen yılın güreş ağası seçilen Abdullah Kaçar, Karaisalılılar Derneği Başkanı Sadi Çetin, Karaisalı Belediyesi meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.




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