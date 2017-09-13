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13 Eylül 2017 10:20

Başsavcı Yeldan: “Bölgemizde adalet hizmeti daha da hızlanacak”

Adana’da yeni faaliyete geçen Adana Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Hakan Kuzu ile Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, Adana Adliyesi’ne iade-i ziyarette bulundu.

Başsavcı Yeldan: “Bölgemizde adalet hizmeti daha da hızlanacak”

13 Eylül 2017 10:20


BAM Başkanı Hakan Kuzu ve BAM Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, ilk olarak kendilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ı ziyaret etti. Misafirlerini makamında ağırlayan Başsavcı Yeldan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlimizde faaliyete başlayan Bölge Adliye Mahkemesi, Adana ve çevre illerimizde adalet hizmetini hızlandıracaktır. Biz de adil, hızlı, tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir bir şekilde el birliğiyle vatandaşlarımıza yargı hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.


BAM Başkanı Kuzu da, adil yargıyı tesis etmek üzere hukukun üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı esaslarına göre görev yapmayı sürdüreceklerini söyledi. Kuzu ve Beytorun, daha sonra Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak’ı makamında ziyaret etti.




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