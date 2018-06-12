Başsavcı Yeldan: “Şehitlerimiz görevlerini yaptı, sıra bizde”

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, “Şehitlerimiz canlarını vatanımız için yok sayıp görevlerini yaptılar, sıra bizde” dedi.

Adana Göltepe Eğitim Tesislerinde iş adamı Şeyhmuz Oğuz’un destekleriyle düzenlenen iftar yemeğine terörle mücadelede çocuklarını, eşlerini, babalarını şehit veren polis, asker ve korucu aileleri ile birlikte Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan Sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Ünel ve Denetimli Serbestlik Savcısı Necati Kazak katıldı. İftar yemeğinin ardından Yeldan ve Çolak, şehit ailelerinin bulunduğu masalara gidip onlarla sohbet etti, çocuklarına da Türk bayrağı logolu şapka ve balon hediye etti. Daha sonra eğitim tesisindeki amfide, Kuran tilaveti ile ilahi ve şiirler okundu.

Etkinlikte konuşan Başsavcı Yeldan, “Şehitlerimizin emaneti olan çok değerli anneler, çok değerli babalar, yavrular, bu anlamlı geceye katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ramazanın bu son günlerinde hem şehitlerimizi rahmetle andık hem de kutsal ayın mana ve önemini idrak etti. Şehitlerimiz canlarını vatanımız için yok sayıp görevlerini yaptılar, sıra bizde. Şehitlerimizin milletimize emaneti olan siz değerli dost ve kardeşlerimizin her zaman, her yerde yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum” diye konuştu.

Başsavcı Yeldan ve Komisyon Başkanı Çolak ile beraberindekiler, iftar programı sonunda şehit aileleriyle birlikte Türk bayrağı önünde fotoğraf çektirdi.