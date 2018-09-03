Başsavcı Yurdagül: “Tarafımız milletimiz ve devletimizin yanıdır”

2018-2019 Adli Yıl Açılışı nedeniyle Atatürk Parkı’nda tören düzenlendi. Adana Adliyesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi ve Adana Barosu adına Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Yeni adli yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, özverili çalışmalara devam edileceğini belirterek, “Emir ve talimatları mevzuat, akıl ve vicdan yerine, dış güç odaklarıyla bağlantılı bir organizasyondan alan mensupları eliyle, uzun süre yargı teşkilatına karabasan gibi çöken ve nihayet 15 Temmuz 2016’da hain bir darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, yargı teşkilatımızda oluşturduğu tahribatın, milletin öz evladı hakim ve Cumhuriyet Savcıları eliyle giderilmesi sürecinde önemli bir mesafe alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Yurdagül, her zaman olduğu gibi bu adli yılda da tüm yargı teşkilatı olarak Türk milletinin adalet beklentisini adil, tarafsız, bağımsız, etkili ve süratli bir biçimde yerine getirmek amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin yürütülen özverili çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulunan Yurdagül, Türkiye’nin ve dışta çok yönlü ve şiddetli saldırılara maruz kaldığı bu dönemde, taraflarının Türk milletinin ve devletinin yanı olduğunu ifade ederek, “Anayasamıza göre devletin temelini teşkil eden üç ana erkten biri olan yargı erkinin bağımsız, tarafsız ve vatandaşın hizmet beklentisine uygun süratte ve etkinlikte hizmet üretmesi, bugün başlayan yeni adli yılda genelde ülkemizde ve özelde Adanamızda temel önceliğimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yurdagül yayımladığı mesajda, yeni adli yılın Türkiye ve Adana başta olmak üzere adaletin tesisi için çalışan hakim, Cumhuriyet Savcısı ve avukatlar ile tüm yargı çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileyerek, görevleri başında şehit olan meslektaşlarına ve tüm şehitlere rahmet, minnet ve saygı dileklerinde bulundu.