Başsavcısı Yeldan’a veda

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı görevindeyken 2014 yılı ocak ayında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Ali Yeldan, “Adana plakası gibi 1 numaralı olmalı” düşüncesiyle göreve başlayıp, 4,5 yıl boyunca yaptığı çalışmalarla herkesin takdirini kazandı. 200’e yakın sorun başlığı bulup tespit eden Yeldan, vatandaşların daha rahat hizmet almalarını sağlamak amacıyla adliyeyi yenileyip Ön Büro ve Danışma Masası kurdu. Olumsuzluklarla anılan Adana Adliyesi’nin imajını değiştiren Yeldan, Türkiye’nin üçüncü büyük adliyesinin Adana’da yapılmasını sağladı. Ayrıca modern ceza infaz sisteminin sağlanması için kente 9 yeni ceza infaz kurumu yapılmasının önünü açtı.

Hükümlülerin tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları ve rehabilite olmalarını sağlamak amacıyla, 20 yıl tozlu raflarda kalan dosyayı açıp, kente Türkiye’nin en büyük sulu tarım açık ceza infaz kurumu kazandıran Yeldan, 690 dönüm alanda bin ‘çiftçi hükümlü’nün aldıkları eğitim ve kurslarla tarımsal faaliyet yapmasını sağladı. Yine hükümlülerin eğitim ve meslek edindirilmeleri için yaptırılan Adana Göltepe Eğitim Tesisleri ile Türkiye’nin dört bir yanındaki cezaevlerinde hükümlülerin ürettiği ürünleri Adanalılarla buluşturan Yeldan hükümlülerin bir daha suç işlememesi için onlarca proje hazırladı.

Adana darbe girişiminin püskürtülmesini sağladı

Öte yandan hain 15 Temmuz darbe girişiminin daha ilk saatlerinde polis telsizinden yaptığı "İlimizde ve ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı, düzeni bozmaya girişen şahısların Türk polisi tarafından gözaltına alınması noktasında tüm birimlerimizi uyaralım. Bu kanunsuzdur, anayasal suçtur, devletimizin gücü karşısında yok olmaya mahkumdur" anonsuyla Adana’da darbe girişiminin önlenmesinde büyük rol oynayan Yeldan, daha sonra başta FETÖ olmak üzere terör ve suç örgütlerine karşı yürütülen soruşturmalarla da etkin oldu.

Yeldan, özellikle kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı suçlara karşı savaş açtı. Bu alanda görev yapan tüm kurum ve kuruluş temsilcilerinin işbirliği içinde çalışmasını sağlayan Yeldan, mağdurların ikincil mağduriyet yaşamaması için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini ve etkin soruşturma yürütülmesine öncülük etti.

Özellikle cinsel istismar ve şiddet mağduru çocuk ve kadınların ikincil örselenmesini engellemek amacıyla hayata geçirilen Adli Görüşme Odaları (AGO) ile Türkiye’de en çok adli görüşme yapılan adliye olması, uzlaştırmada Türkiye üçüncülüğü, Medya İletişim Bürosu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü gibi birimlerin Türkiye’de ilk kez Adana Adliyesi’nde kurulmasını sağladı. HSK kararnamesiyle Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atanan Yeldan’ın Adana’ya vedası her kesimde büyük bir üzüntü oluşturdu.