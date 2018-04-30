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30 Nisan 2018 09:16

Bastığı sandalye kırıldı ölümden döndü

Adana’da balkonun yan tarafındaki beton zemini temizlemek isterken bastığı plastik sandalye kırılınca beton zemine düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldıEdinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 55 yaşındaki Gülsen Eskisındı, sabah saatlerinde balkonun yanındaki beton zemini temizlemek istedi.

Bastığı sandalye kırıldı ölümden döndü

30 Nisan 2018 09:16

Adana’da balkonun yan tarafındaki beton zemini temizlemek isterken bastığı plastik sandalye kırılınca beton zemine düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı


Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 55 yaşındaki Gülsen Eskisındı, sabah saatlerinde balkonun yanındaki beton zemini temizlemek istedi. Plastik sandalyeyi beton zemine koyup oraya geçmek isteyen kadın, bastığı anda sandalye kırılınca kendini beton zeminde buldu. Sandalyenin kırılmasıyla 3 metre yüksekten düşmekten son anda kurtulan Eskisındı’nın imdadına vatandaşların çağırdığı 112 ekipleri yetişti. Kadına düştüğü yerde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri daha sonra sedyeyle ambulansa götürdü. Adana Devlet Hastanesine kaldırılan Gülsen Eskisındı’nın durumunun iyi olduğu, vücudunda kırık olduğu öğrenildi.




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