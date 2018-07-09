Batuhan İşçiler 2 yıl daha Adana Demirspor’da

Lig’de geçen sezon kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Batuhan İşçiler, mavi-lacivertli kulüp ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Başkan Murat Sancak yaptığı açıklamada, “Adana Demirspor ile sözleşmesi sona eren ve adı Süper Lig takımları ile anılan Batuhan İşçiler’in tekrar yuvada kalmasını sağlamış bulunuyoruz. Batuhan İşçiler’e hayırlı olsun ve başarıların devamını diliyorum” dedi.

Batuhan İşçiler de tekrar Adana Demirspor forması giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, Başkan Murat Sancak’a teşekkür etti.