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03 Aralık 2017 18:15

Bayazit: “Takımı düzeltmek için elimizden geleni yapacağız”

TFF 1.

Bayazit: “Takımı düzeltmek için elimizden geleni yapacağız”

03 Aralık 2017 18:15

Lig’in 14. haftasında Elazığspor ile 2-2 berabere kalan Adana Demirspor’da Teknik Direktör Timuçin Bayazit, “Kazanamadık ama kazanma isteği ve arzusu olan bir takım görüntüsü verdik bugün” dedi.


Bayazit, maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İlk yarı 2 hata ile 2 gol yediklerini belirten Bayazit, daha sonra şunları söyledi:


“Aslında bizim için son 5 haftadan sonra hayati derecede önemli bir maçtı. Oyuna tartarak başladık. Bir kaç hatadan dolayı bazı yerlerimiz bozuldu ve 2 hata ile 2 gol yedik. Oyunu kuramadık. Rakibin üstünlüğü yoktu ama hatalı oyunlarımız vardı. 46’ıncı dakika ile birlikte üst üste kaçırdığımız 2 gol var. İkinci 45 dakikadan 90’ıncı dakikaya kadar sahanın tek hakimi bizdik. 4-5 pozisyon ürettik. Taraftarımızın desteği çoktu. Kazanamadık ama kazanma isteği ve arzusu olan bir takım görüntüsü verdik bugün. Orta sahamızdan bu tarafa gelemediler. Oyuncularımızı kutluyorum. 9 yada 10’uncu gün bugün 3 maç oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu hırs bu azim ilerisi için ışık tuttu. Pazartesi’den bu güne 2 maç oynadık ve 2 antrenman yapabildik. Yavaş yavaş elimizden geleni düzeltmek için yapacağız.”




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