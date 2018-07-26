Halis Bayrak, Çukurova Bölgesi’nin, Ortadoğu’nun sağlık üssü olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Dr. Halis Bayrak, Adana’da son yıllarda sağlık alanında büyük bir gelişme yaşandığını belirterek, “Hastanelerimiz gerek teknoloji gerekse de personel olarak kendileri büyük ölçüde geliştirdiler. Artık Türkiye olarak milyarlarca dolarlık sağlık turizmi pastasından hak ettiğimiz payı almalıyız” dedi.

Adana Şehir Hastanesi ile birlikte, hükümetin sağlığa ve sağlık turizmine verdiği büyük önemin görüldüğünü ifade eden Bayrak, Mersin ve Adana Şehir Hastanelerinin yerli hastalar ile birlikte yabancı hastalara da hizmet vereceğini, teknolojik olarak çok modern cihazlar ile donatıldıklarını ayrıca suit, grand suit ve vip odaları ile 5 yıldızlı otel konforunda olduklarını belirtti.

Uluslararası uçuşlar

Bayrak, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatının tamamlanmasına az bir zaman kaldığını söyleyerek, “Havalimanının bitmesini dört gözle bekliyoruz. Çünkü uluslararası direkt uçuşlar başlayacak. Bu sayede yabancı hastalar üzerimizden uçarak başka ülkelere gitmeyecek. Ancak burada önemli olan tanıtım. Mutlak suretle başka ülkelerde tanıtım ofisleri kurmalıyız. Fuarlara çıkartma yapmalıyız, fuarlar düzenleyerek yabancı heyetleri ağırlamalıyız” dedi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun büyük gayretleriyle Antalya’da ikincisi gerçekleştirilen Hestourex Fuarı’nda sadece özel hastanelerin olmadığını ifade eden Bayrak, “Adana Sağlık Turizmi Derneği olarak fuarda kamu-özel hastanelerimizi ayırt etmeden hepsini tanıttık. Kamu hastanelerimizin fuara katılması da çok önemli bir detay. Artık kamu hastanelerimiz, özel hastaneler ile rekabet ediyor. Bu tatlı rekabette de hastalarımız sağlığına kavuşuyor” diye konuştu.

Devlet desteği

Maliye Bakanlığı’nın sağlık turizminin desteklenmesi için getirilen KDV düzenlenmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Halis Bayrak, “Hükümetimiz sağlık sektörüne desteğini tam gösteriyor. KDV’nin yanında özel sektöre sağlık turizmi için yapacakları yatırımlarda ek teşvikler verilecek” dedi. Dr. Halis Bayrak, hükümetin özellikle Avrupa ülkeleri ile uzun dönemli sözleşmeler yapmak için çalışmalar yapmasından çok önemli ve memnun edici olduğunu belirterek, “Hükümetimizin Avrupa ülkelerinin sosyal güvenlik kurumlarıyla gerçekleştireceği sözleşmeler ile birlikte yabancı hastalar sigortalarından faydalanabilecek. Avrupa’nın yanında diğer ülkelerle de yapılacak anlaşmalar sayesinde sağlık turizmi Türkiye’de zirve yapacak” ifadelerini kullandı.

Yaşlı bakımının yurt dışında çok pahalı olduğunu ve özellikle Avrupa’da bu görevi yerine getirecek personel sıkıntısı yaşandığına dikkat çeken Bayrak, şöyle devam etti:

“Türkiye’de yaşlı bakımı için tecrübeli, donanımlı yeterli personelimiz var. Eğer gerekli sosyal güvenlik kurumu anlaşmaları yapılırsa çok daha fazla sağlık turistini ülkemize çekebiliriz. Günümüzde ülkelerin sağlık turizminde rekabet içinde olduğunu ancak artık markalaşarak şehirlerinde kendi içerisinde rekabet ettiğini kaydeden Bayrak, “Düşünün ki ülkeler ile birlikte şehirlerde artık rekabet içerisinde. Sağlık turizmi dernekleri olarak şehir şehir tanıtım yaparak rekabet etmektense gücümüzü birleştirerek ülkemizi temsil etmeyi seçtik ve Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu’nu (TURSAF) kurduk. Çalışmalarımız devam ediyor. TURSAF olarak ülkemiz için çok önemli olan ve İslam ülkelerinden üst düzey ve karar verici katılımcıların bulunduğu İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi ve 4. Olağan Çalıştayı’nı Adana‘da gerçekleştirdik.”

"Satış ve pazarlama ağının kurulmalı"

Aynı zamanda TURSAF Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Dr. Bayrak, Türkiye’de sağlık turizmi için ideal koşulların oluşması için milyarlarca Türk lirasının harcanmasına rağmen talebin istenilen düzeyde olmadığını bununda nedeni olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtımların az olduğunu söyledi. Bayrak, etkili satış ve pazarlama ağının kurulması gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Adana’yı ele alırsak sağlık sektörü olarak kamu ve özel sağlık kuruluşları en üst düzeyde. Uluslararası direkt uçuşların gerçekleştirileceği havalimanımız tamamlanmak üzere. Sağlık turizmi ile birlikte Adana’nın deniz, dağ ve tarih turizminde turist sayısı artacak. Artık kurumsal tanıtım ve pazarlama yerine, Türkiye’yi temsil edecek sektörel pazarlama ve tanıtım çok önemli. Hükümetimiz bu süreci hızlandırmak için Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu’nu sektörler arası koordinasyonu sağlaması için kurdu bu çok önemli bir adım. Artık bir dakika bile beklemeye tahammülümüz yok. Türkiye’yi 2023 hedefleri doğrultusunda sağlık turizminde hak ettiği yere getirmeliyiz.”