Bayram trafiğine dikkat

Birlik Başkanı Sözütek, trafik yoğunluğunun yanı sıra dikkatsizlik, hoşgörüsüzlük, acelecilik, kurallara uyulmaması, yorgun araç kullanılmasının, kazaların artmasında önemli etken olduğuna dikkat çekerek, sürücülerin yola çıkmadan taşıtlarının teknik özelliklerine uygun bakımlarını yaptırmalarını, yolculuk sırasında emniyet kemerlerini takıp, ağır ve yağlı yemeklerden, uyuşturucu etkisi yapacak ilaç kullanmaktan kaçınmalarını, hava, yol ve görüş şartlarına göre hız ve fren mesafelerini iyi ayarlayıp, sık sık da mola vermeleri önerilerinde bulundu.

Sözütek, bayram tatillerinde, karayolu trafiğinde yoğunluğun büyük oranda arttığını ve kazaların meydana geldiğini belirterek, “Bayramda, inşallah olmaz ama olabilecek trafik kazaları yüzünden yasa bürünüp, matemi yaşamayalım. Lütfen, kurallara uyalım, aşırı hız yapmayalım, trafik canavarı olmayalım” dedi.

Nihat Sözütek, trafik kazalarının büyük çoğunluğunun hatalı sollama nedeniyle, sürücü hatalarıyla gerçekleştiğine de işaret ederek şöyle dedi:

“Bayram coşkusuyla dalgın, yorgun ve uykusuz araç kullanmayın, aşırı hız ve mıcırlı yollardaki dikkatsizlik de kazaları artırıyor. Sürücülerimiz, yoğunlaşan bayram trafiğinde her zamankinden daha fazla dikkatli araç kullanmalı, yol yapım ve onarım çalışmalarına dikkat etmeli. Bilinmelidir ki, en iyi sürücü, hız yapan değil, kaza yapmayandır. Tecrübeli sürücü, trafikte sıkışan meslektaşına yol verir, yol gösterir, alkollü ve yorgun araç kullanmaz, kural ihlali yapmaz.”