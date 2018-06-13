Bayramda sağlıklı beslenme tüyoları

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, bayramda ilk dikkat edilmesi gereken öğünün kahvaltı olduğunu belirterek, “Ramazan ayı boyunca öğün sayısı azalırken ardından gelen bayram günlerinin tatil olmasının da etkisi ile kahvaltılar atlanabiliyor ya da kızartma, börek gibi ağır yiyeceklerin yer aldığı sofralar kuruluyor. Oysa ki bir ay boyunca değişen yemek düzeni nedeniyle yavaşlayan metabolizmayı canlandırmak için ağır besinler yerine daha hafif olan yumurta, yeşil biber, salatalık, domates, peynir, ceviz, süt gibi besinler tüketmek gerekiyor” dedi.

İkramlara dikkat

Merve Sehlikoğlu, bayram günlerinde tatilin de getirdiği rehavet ile ana öğünleri atlayıp ziyaretlerde ikram edilen tatlılar, börek çöreklerin öğünmüş gibi tüketilmemesi gerektiğini kaydederek, “Bu durum esasında kişilerin daha hızlı acıkmasına sebep oluyor. Kilo alımına da neden olan bu durumun önüne geçmek için bayram ziyaretinden önce ana öğün zamanı geldiyse hafif bir yemek yenmesi gerekiyor. Böylece aynı zamanda midede oluşabilecek rahatsızlıkların da önüne geçiliyor. Bayramda özenle hazırlanan ağır şerbetli tatlılar, ikram edilen çikolata ve şekerlemelerin fazla miktarda tüketilmesi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Ayrıca, ziyaretlerde yenilecek her tatlı, gün sonunda alınmış fazla kalori olarak da bireylere geri dönüyor; yavaşlamış olan metabolizmaya bol miktarda şekerli gıda yüklenmesiyle kilo artışı kaçınılmaz oluyor! Bu zararı en aza indirmek için bayramda şerbetli, hamur işi tatlılar yerine daha masum olan hafif sütlü tatlıları, dondurma veya mevsim meyvelerini tüketmek sağlı bir seçenek oluyor” şeklinde konuştu.

Su tüketimini artırın

Sehlikoğlu, dikkat edilmesi gereken önemli bir noktanın da sıvı tüketimi olduğunun altını çizerek, bayram ziyaretlerinde fazlaca tüketilen çay kahve ile gazlı içeceklerin içerdiği kafein, idrar söktürücü etkisi ile vücudun ihtiyacı olan sıvının da dışarı atılmasına sebep olduğunu belirtti.

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin altın kuralının 3 ana, 3 de ara öğün yapmak olduğunu ifade eden Sehlikoğlu, şunları kaydetti:

“Yine bayramda yaşanan geçiş sürecinde yavaşlamış olan metabolizmayı hızlandırmak için hafif ara öğünlere yer vermeyi ihmal etmemek gerekiyor. Ara öğün olarak yoğurt, meyve, fındık, fıstık, ceviz, badem, süt gibi besinleri tercih edebilirsiniz. Ramazan sonrası vücudumuzun yeni düzene uyum sağlamasını kolaylaştırmak için egzersiz yapmayı da ihmal etmemek gerekiyor. Egzersiz için sabahın erken saatleri en uygun zaman dilimi olsa da imkan bulamayanlar en azından asansör yerine merdiven kullanmayı, çok uzak olmayan ev ziyaretlerine de yürüyerek gitmeyi tercih edebilirler.”