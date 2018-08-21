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21 Ağustos 2018 13:05

Bayramın 1. gününde de şehitler yalnız bırakılmadı

Arefe Günü’nde olduğu gibi Kurban Bayramı’nın 1.

Bayramın 1. gününde de şehitler yalnız bırakılmadı

21 Ağustos 2018 13:05

gününde de şehit yakınları kabristana gelerek onları yalnız bırakmadı.


Türkiye genelinde birçok kişi bayramın ilk gününde kurban kesme telaşındayken şehit yakınları Arefe Günü’nde olduğu gibi bayramın 1. gününde de şehitliklere akın etti. Adana’da Asri Mezarlıkta bulunan garnizon şehitliğine eş, anne, baba ve diğer akrabalar gelerek şehitlerin bayramını kutladı. Şehit yakınları mezar başında uzun süre dualar etti.


Mezarlığa gelenlerden biri de 3 Haziran günü Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında yol güvenliğini sağlarken Irak’ın kuzeyindeki Basyan Bölgesi’nde bulunan PKK’lı teröristlerce güdümlü füze ile saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç’un akrabası oldu. Koç’un akrabası şehidinin mezarı başında uzun süre dua etti. Koç’un mezar başına ise üniformalı fotoğraflarının yerleştirildiği görüldü.




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