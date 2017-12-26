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26 Aralık 2017 10:03

Bebeği için hırsızlık yaptı, tutuklandı

Adana’da 40 gün önce dünyaya gelen bebeğinin ihtiyaçlarını karşılamak için araçtan teyp ve ses sistemi çaldığını iddia eden hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Bebeği için hırsızlık yaptı, tutuklandı

26 Aralık 2017 10:03


Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet D. akşam Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki arkadaşının evine gitti. Otomobilinin ise kapılarını kapatıp evin önüne park etti. Bir süre sonra evine gitmek için otomobiline bindiğinde kapısının açık olduğunu, teybin ve ses sisteminin çalındığını fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler çalışma yaptı. Çalışma sonucunda otomobilde daha önceden de hırsızlıktan suç kaydı bulunan Sebahattin A.’nın (22) parmak izine rastlandı. Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde gözaltına alınan zanlı, emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlının sorgusunda, işsiz olduğunu ve 40 gün önce bir bebeğinin dünyaya geldiğini, onun için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Sebahattin A. sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutukladı.




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