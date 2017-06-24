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24 Haziran 2017 09:05

Bebeğini öldüren anne tutuklandı

Adana’da evlendikten 12 yıl sonra, tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen 6 aylık bebeğini öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.

Bebeğini öldüren anne tutuklandı

24 Haziran 2017 09:05


Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 21038 Sokak’taki 4 numaralı evde meydana gelen olayda Habibe O. (33) 12 yıl sonra tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelen 6 aylık oğlu Muhammet’in ağzını ve burnunu durmadan ağladığı ve susmadığı gerekçesiyle 10 dakika boyunca eliyle kapatarak öldürdü. Genç anne, daha sonra akrabalarının yanına giderek olayı anlatınca gözaltına alındı. Pişman olduğunu söyleyerek gözyaşları içinde adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muhammet ise babası İbrahim O. tarafından otopsinin ardından adli tıp kurumu morgundan alınarak toprağa verildi.




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