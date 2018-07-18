Bedelli askerlik müjdesi otomobil sattırıyor

Askerlik hizmetini henüz yapmamış, bedelli askerliği bekleyen vatandaşlar düzenlemenin TBMM’ye sunulmasıyla harekete geçti. Kimi vatandaşlar otomobillerini, kimileri ise motosikletlerini satılığa çıkarttı.

Adana’da özel bir kurumda öğretmenlik yapan 25 yaşındaki Ömercan Erdoğmuş, bedelli askerliğin istihdamı yüksek tutan gençlik adına hükümetin atmış olduğu doğru bir adım olarak değerlendirdi. Erdoğmuş, “Bizlerin bu tarz durumdan faydalanması hem ekonominin rahatlaması hem de bizlerin istihdamını ve yaşamını devam ettirmesi için çok önemli. Bankaların taksit durumları var fakat bizim amacımız, faizlerin eline düşmemek. Arabamızı satıyoruz, alıcısı olursa bu durumdan faydalanacağız” ifadelerini kullandı.

Sözlü olduğunu, aile kurmak için de askerliğin bir şekilde aşılması gereken bir etken olduğunu belirten Erdoğmuş, “İşime devam edebilmek, hayatımı düzenli bir şekilde devam ettirebilmek için askerliği aradan çıkartmak lazım. Ben lisans mezunuyum, kısa dönem yapacağım fakat kısa dönem de olsa sezon kaçırıyorsunuz. Döndükten sonra insanların o işte yeniden bulunabilmesi, iş verenlerin buna razı olması da önemli bir etken. Kurulu bir düzenden 6 ay kadar uzak kaldığınızda, o yılı silmiş oluyorsunuz” diye konuştu.

Tek problemin bedelli askerlikte 28 günlük bir askerlik süresinin olduğunu, ailesi ve çevresindekilerin kendisine destek verdiğini belirten Erdoğmuş, “Bu konuda da yetkili kişilerden gerekli adımları bekliyoruz, bu durumun kaldırılması yönünde. İnşallah o engel de kalkar biz de müteşekkir oluruz” dedi.

Grafik tasarım işiyle uğraşan ve bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilmek için aracını satılığa çıkaran 25 yaşındaki Lütfü Haktanır ise, “Ailemiz zengin olmadığı için sürekli çalışmak zorundayız. Biz askere gidersek eğer döndüğümüzde sıkıntı oluyor, iş bulamıyoruz. Ben arabamı satıp, bedelli askerliği yapmayı düşünüyorum. Belirli bir ücret veriliyor, 28 gün gitmek biraz sıkıntılı. Devlete ek masraf olacak” diye konuştu.

Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak için otomobilini satmaya karar vermesi üzerine alıcıların arttığını belirten Haktanır, müşterilerin kendisinin bu durumundan istifade edip, 5-10 bin lira fiyat kırmasından şikayetçi olduğunu ifade etti. Askerden döndüğünde iş sıkıntısı yaşayacağını ailesinin de bilmesinden dolayı destek verdiğini söyleyen Haktanır, “Benim tanıdığım evli, 2-3 çocuğu olup da askere gidenler var. Ben nişanlıyım, ben gider gelirim. Ama o evli, çocuklu kişilere üzülüyorum. Çocuklarını kime bırakacaklar” diye konuştu.