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Bekçi polis ele ele çalışıyor

Adana’da bekçi ve polisler gece-gündüz demeden vatandaşın güvenliği için ele ele çalışıyor.

Adana'da bekçi ve polisler gece-gündüz demeden vatandaşın güvenliği için ele ele çalışıyor.


Bekçi ve polisler vatandaşın parklarda daha güvenli olabilmeleri ve rahat rahat dinlenebilmeleri için uygulama başlattı. Bekçi ve polisler vatandaşın en yoğun gittiği İnönü Parkı'nda 7 gün 24 saat esasına göre uygulama yaparak şüpheli gördüğü şahısların üzerini arayıp kimlik kontrolü yapıyor.


Kimlikten GBT sorgusu yapan polis suç unsuruna rastladığı şahısları polis merkezine götürüyor.


Vatandaşlarda yapılan bu uygulamadan memnun olduğunu belirterek artık parkların daha güvenli olduğunu söyledi.

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