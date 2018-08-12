Bekçiler suçlulara göz açtırmıyor

Yaklaşık 4 ay önce Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan bekçiler, özellikle gece yaptıkları uygulamalarla suç ve suçlularla mücadele ediyor. Bekçiler, polislerin verdiği destekle yaptıkları uygulamalarda şüpheli buldukları araç ve şahısları durdurup arama yapıyor. Bekçiler Beyazevler Mahallesi’nde fuhuş amaçlı araçları durdurduğu ileri sürülen kadınlara yönelik de sürekli uygulama yapıyor. Bu kapsamda bekçiler, otostop yapan 5 kadını da yakaladı. Yakalanan kadınlara 620 lira para cezası verildi.