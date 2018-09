Belediye başkanının makam aracı engelli çiftin gelin arabası oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde evlenme kararı alan fiziksel engelli genç çifte gelin arabası olarak Belediye Başkanı Musa Öztürk'ün makam aracı tahsis edildi.

Bayram Keskin ve Sümeyye Baysu çifti beş yıllık ilişkilerini evlilik kararı alarak taçlandırdılar. Ailelerinin daha önce evlenmesine karşı çıktığı belirtilen genç çift, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk'ün de desteği ile evlenme kararı aldılar. Başkan Öztürk genç çifte kendi makam aracını da gelin arabası olarak tahsis etti.

Kozan Belediyesi Hayat Boyu Eğitim Merkezi'nde düğün hazırlıklarını tamamlayan Bayram ve Sümeyye çiftine Başkan Vekili Mustafa Duru, yakınları ve belediye çalışanları eşlik ettiler.

Hayatta sevginin paradan daha önemli olduğunu belirten ve beş yıllık ilişkilerini evlilik ile sonlandırmaya karar veren damat Bayram Keskin, “Beş yıldan beri seviyordum, koştum çabaladım yılmadım ama seven her zaman koşar sevmesini bilmeyen insan sevmez. Kendi kendime dedim ki çabalayacağım, isterse ucunda ölüm olsun sevdiğim insan uğruna ölüme bile atlarım, sevdim istettim, annesi babası sağ olsunlar evliliğimize destek oldular. Belediye Başkanımız ailemizi de çağırdı. Başkanımız da bizlere destek oldu. Bu çocuklar mutlu olsun dedi. Sevgi her şeyden güzeldir. Para pul önemli değil. Para gelir ama aşk sevgi gelmez. Çok teşekkür ederim arkadaşlar para ile aşkı karşılaştırmasınlar para olduğu zaman aşk biter” dedi.

Engelli gelin Sümeyye Baysu ise, belediye başkanına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Genç çiftin mutlu günlerine eşlik eden Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Duru ise, “Bayram ve Sümeyye hanımefendi hayatlarında ve geleceğinde birlik ve beraberlik içerisinde yaşama kararı almışlardır. Kozan Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Musa Öztürk'ün talimatlarını yerine getirmek adına biz de gençlerimizin bu kararlarına katkı sağlamak amacıyla bugün burada üzerimize düşen görevi yerine getirmenin çaba ve gayreti içerisindeyiz. Başkanımızın ve şahsım adına Kozan Belediyesi adına sevgili gençlerimize gelecek hayatlarında başarılar, mutluluklar diliyorum. Her ikisine de hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Sümeyye ve Bayram çifti ise arka camında “Anamın ilk ve son gelini” yazılı Belediye Başkanı Musa Öztürk tarafından tahsis edilen gelin arabası ile kına törenlerine katılmak üzere ayrıldılar. Genç engelli çift daha sonra kendileri için düzenlenen kına töreninde müzik eşliğinde dans edip doyasıya eğlendiler.