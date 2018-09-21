Belediye işçisi nehre düşen şahsı boğulmaktan kurtardı

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen alkollü şahıs belediye işçisi tarafından kurtarıldı. Belediye işçisi alkollü şahsı hortum yardımıyla çıkarttığını söyledi.

Olay, Girne Köprüsü yakınında Seyhan Nehri içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen alkollü bir kişi, nehrin içerisine düştü. Durumu fark eden belediye işçisi Mehmet Nuri Bele, parkı suladığı hortumu nehrin içerisine uzattı. Alkollü şahıs can havliyle hortuma tutunurken, Bele şahsı kıyaya doğru çekti. Bele, yüzme bilmediği için hortum yardımıyla kurtardığını belirtti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alkollü şahıs sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.