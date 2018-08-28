Belediye otobüslerinde ücretsiz wifi hizmeti

Adana Büyükşehir Belediyesi kent içi ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanımı teşvik etmek amacıyla yürüttüğü "Toplu Taşıma Kullan Zaman Sana Kalsın" projesi kapsamında belediye otobüslerinde ücretsiz internet hizmetinin açılışı yapıldı. Büyükyşehir Belediyesi taş bina önünde gerçekleşen tanıtımda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, internetin önemine değinerek, "Göreve geldiğimiz 4 yılı aşkın süredir, ulaşımda niteliği arttırmak, ulaşımın konforunu arttırmak noktasında Adana’da gerek ulaşım araçları gerekse ulaşım araçlarımızın kullanıldığı yollar ve alt yapımız konusunda çok önemli işlere imza atmış bulunuyoruz. 2014 yılından beri tam 143 adet yeni otobüs alıp Adana’nın ulaşım hizmetlerinde standartları yükselttik. Bugün itibariyle de tüm Adana’da bir yenilik daha yapıyoruz tüm belediye otobüslerimize ücretsiz wifi hizmeti sunuyoruz. Wifi hizmeti seyyar olarak internete bağlanmanın en kolay yoludur. Bugün küreselleşme diye bir kavram var ise internetin dünyayı küçülttüğünü bir küreyi avucumuzun içine aldığımızı düşünün. İnternetle birlikte dünya avucumuzun içine girmiştir. Bir yeri tanıyıp görmek için oraya seyahat etmek zorunda değilsiniz. Gitmeden önce internet üzerinden her şeye ulaşabilirsiniz. İnternet bilgiye ulaşmanında en kolay yolu sosyalleşmeninde en kolay yoludur. İnternet aynı zamanda asosyal olmanın da en kolay yoludur. Etrafınızla bağlantıyı kopartmak istediğinizde de internet en kolay yoldur ama biz onu tavsiye etmiyoruz. Bütün araçlarımızda wifi hizmetiyle internete ulaşımı bedava yapmış buluyonuyoruz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından belediye otobüsüne binen Başkan Sözlü burada kendi telefonu ile internete bağlanarak internet hızını test etti. Bir süre otobüs ile şehir turu atan başkan Sözlü, vatandaşların sıcak havalarda yayla gibi serin olan otobüslerle seyahat ettiğini, bu konfora birde ücretsiz internetin geldiğini ifade etti.

Başkan Sözlü daha sonra basın mensupları ile özçekim yaparak otobüsün içerisindeki internet ile fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.