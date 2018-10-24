Belemedik yolu yenilendi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Belemedik Vadisi'nde Çakıt Çayı'na paralel 10 kilometrelik yolda genişletme, asfalt sathi kaplama çalışmalarının yanı sıra sele karşı tedbirler aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının gözde gezi mekanları arasında yer alan Pozantı-Belemedik Vadisi'ne ulaşımı kolaylaştırmak için 10 kilometrelik yol yenileme çalışmasını tamamladı. Çakıt çayına paralel güzergahta genişletme ve dolgu çalışmalarının yanı sıra kaya ve taş tahkimat yapılarak sele karşı tedbirler alan Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, asfalt satih kaplamayla yolu daha konforlu ve güvenli hale getirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 45 günlük çalışmayla Pozantı-Belemedik arasındaki yolu yenileyip, 28 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 2. Doğa ve Fotoğraf Festivali'ne yetiştirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Pozantı Belediyesi'nin işbirliğinde, “Sonbaharda Belemedik Bir Başka Güzel, Fotoğraf Makineni Kapta Gel” sloganıyla organize edilen 2. Doğa ve Fotoğraf Festivali için doğal kaya ve taşlar kullanılarak yapay şelale inşa edildi. Ayrıca, Belemedik'teki tarihi dokuda çevre temizliği yapan Büyükşehir ve Pozantı Belediyesi ekipleri, yıpranmış binalarda kısmi onarımlar da gerçekleştirdi.

Yeşilin her tonunu barındıran asırlık ağaçları, eşsiz doğal güzelliği, tarihi tren yolu ve tünel geçişleriyle sonbaharın büyülü güzelliklerinin yaşandığı Belemedik'in tanıtımı için düzenlenen 2. Doğa ve Fotoğraf Festivali kapsamındaki açılan yarışmaya 460 fotoğrafçı bin 240 eserle katıldı. Yarışmada dereceye giren ve sergilemeye layık görülen fotoğrafların Belemedik kutlama alanındaki 200 yaşındaki anıt çınar ağacı çevresinde izlenime sunulacağı belirtildi.