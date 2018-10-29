Beninli öğrenciler Kozan'da

ADANA (İHA) – Türkiye'de eğitim gören Batı Afrika ülkesi Beninli öğrenciler Adana'nın Kozan ilçesinde kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Çukurova Uluslararası Öğrenci Derneği (ÇUDER) ve Vefa Sen Beninli 30 öğrenci, Kozan'a geldi.

Öğrencilere ilçenin tarihi ve kültürel mirası olan Arıkan Konağı, Kozan Kalesi, Tarihi Hoşkadem Camii, Tarihi Yiğenoğlu Sokak gibi tarihi mekanları gezdiren Vefa Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Kaplan ilçenin tarihi ve yöresel ürünleri hakkında da Beninli öğrencilere bilgi verdi.

Renk, ırk, dil ve din ayrımı gözetmeksizin dünyanın tüm insanlarına ev sahipliği yapmaktan ve hizmet etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Vefa Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Kaplan, “Ülkemizin çeşitli yerlerinde eğitim hayatını sürdüren Afrikalı öğrencilerimizi Kozan'ımızda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Onlara ümmet olma bilincini, Osmanlı'nın torunları olduğumuzu, kültürel mirasımızı ve Kozan'ın misafirperverliğini tanıttık. Kendileri de bu ziyaretten fazlasıyla memnun kaldılar. Hatta kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan memnun olan Beninli öğrenciler de bizleri kendi ülkelerine davet ettiler. Bizler fırsat buldukça Kozanımızın gerek yurt içine gerekse dünyaya tanıtılması için bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kozan Müftüsü Celil Karaca ise, “Ülkemizde kendinizi kendi vatanınızdaymış gibi hissetmeniz bizleri memnun etti. Afrika'dan, Orta Doğu'ya ve balkanlara kadar nerede hangi ülkenin bayrağı altında yaşarsanız yaşayın bizler sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ülkemizin her yeri ayrı bir güzel ama Kozanımız bir başka güzel. Memleketinize gittiğinizde Kozan'ımızdan da bahsetmeyi unutmayın" diye konuştu.