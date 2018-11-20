Besici operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi

Adana'da besicilerden hayvan alıp bunların parasını ya hiç vermedikleri ya da değerinden düşük fiyata aldıkları ileri sürülen 21 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde bazı mahallelerde besicilik yapan vatandaşların hayvanlarına zorla el konulduğu, değerinden düşük fiyata satın alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak zanlılar takibe alındı. Takip sonucunda zanlıların iddiaya göre besicilerden küçük ve büyükbaş hayvan satın aldığı ancak ya parayı geri ödemedikleri ya da değerinden az para verdikleri, besicilerin bunu kabul etmeyince de tehdit edildiklerini belirledi. Zanlıların tefecilik yapmadığı saptandı. Polis, bu tespitler üzerine 16 Kasım günü şafak vakti operasyon için düğmeye bastı.

Adana'da eş zamanlı 25 adrese kaçakçılık ekiplerince özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Yaklaşık 300 polisle yapılan operasyonda çete lideriyle birlikte 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları devam eden zanlıların suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Zanlılar adliyeye "yağma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla sevk edilirken, kendilerinin esnaf olduğunu, suçsuz olduğunu söyledi.