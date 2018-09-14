Beslenme çantasında neler olmalı?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, “güçlü ve mutlu” bir kahvaltı için önerilerini paylaştı.

Çisem Gündüz, okul çağındaki çocukların fiziksel gelişimi oldukça hızlı ilerlediğinden besin ihtiyaçlarının da arttığının altını çizerek, “Cinsiyet, genetik geçmiş gibi faktörler de belirleyici rol oynuyor. Bu süreçte gelişimin sağlıklı devam etmesi ve hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için tüm besin öğelerini içeren bir beslenme düzeninin oluşturulması son derece önem taşıyor. Gelecekteki yeme alışkanlığı çocukluk döneminden itibaren oluşmaya başlıyor” dedi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gündüz, bu noktada çocukların sağlıklı kalması, gelişmesi ve doğru bir beslenme düzenini içeren yemek kültürünü sahiplenmesi için ailelerin bu sorumluluğun farkında olmaları gerektiğini ifade etti.

"Karbonhidrat, yağ ve protein ihtiyacını dengeleyin"

Gün boyunca enerji harcayan çocuklar kaybettikleri enerjiyi karbonhidrat ve yağlardan alırken, vücut dokularının korunması ve onarılması için de proteinden faydalandığını söyleyen Gündüz, “Bu hareketliliği göz önünde bulundurarak günde 2-3 porsiyon et, balık ve yumurta beslenme planlarına eklenmelidir. Temel ihtiyaçlardan biri olan kalsiyum, kemiklerin oluşumu ve güçlenmesi için büyük önem taşıdığından çocukluk döneminden itibaren en iyi kalsiyum kaynaklarından olan süt ve süt ürünlerinin yanında koyu yeşil yapraklı sebzeleri ürünlere yer verilmeli. Çocuklar sebze sevmiyorsa, sebzelerin faydalarını anlatabilir, görsel açıdan farklı sunumu olan tariflerle ilgisini çekebilirsiniz” diye konuştu.

"Anne sütünden sonra en kaliteli protein yumurtayı ihmal etmeyin"

Okul çağı döneminde çocukların artan demir ihtiyacını karşılamak için de et, balık ve anne sütünden sonra en kaliteli protein olan yumurta beslenmesinde yer vermeye özen göstermek gerektiğini vurgulayan Gündüz, vitamin A, B, D ve E'den ve çinko mineralinden zengin olan yumurtanın kolin içeriği sayesinde beyin fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağladığını söyledi.

"Kahvaltıyı birlikte yapın"

Çocukların ebeveynlerini kendileri için rol model olarak kabul ettiğini ifade eden Çisem Gündüz, şunları kaydetti:

“Dolayısıyla sizin oluşturduğunuz beslenme alışkanlıklarınız çocuklarınıza da yansıyor. Yapılan araştırmalar, sabah kahvaltı yapmayan erişkin ve çocuklarda halsizlik, baş ağrısı, dikkat eksiklikleri oluşabildiğini ve sonuçta günlük performansın olumsuz yönde etkilenebildiğini gösteriyor. Eğer çalışıyorsanız, işe gitmeden önce hem sizin hem de çocuğunuzun performansının artması için birlikte kahvaltı yapın. Kahvaltının günlük enerji ihtiyacının üçte birini karşılayacak besinlerden oluşması önem taşıyor. Bunun için sağlıklı tahıllar (çavdar ya da tam buğday ekmeği gibi), yüksek protein kaynağı yumurta, süt ve süt ürünleri, C vitamini açısından zengin meyvelerden oluşan bir kahvaltı menüsü oluşturmaya çabalayın.”

"Beslenme çantasını renklendirin"

Gündüz, akşamları beslenme çantasını çocukla beraber hazırlayarak, hangi gıdanın kendisi için nasıl bir yarar sağladığını da anlatmak ve sağlıklı beslenme alışkanlığını küçük yaşlardan itibaren kazanmasına yardımcı olunabileceğini vurgulayarak, “Taze meyveler içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde çocuğunuzun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Bu nedenle beslenme çantasında her gün farklı renk ve çeşitlilikte meyve koyarak farklı vitamin ve mineral almasını sağlayın” dedi.

"Ara öğünler için kuruyemişlerden faydalanın"

Gündüz, beslenmede yeri büyük olan sağlıklı yağlardan zengin kuruyemişlerin de okul çağı çocuklarının tüketmesi gereken besinler arasında yer aldığını kaydederek, “Ancak kalori değerleri yüksek olduğundan porsiyon kontrolü yapmaya dikkat etmek gerekiyor. Gün içinde 10-15 adet çiğ badem veya 2-3 adet ceviz tüketmek çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olacaktır” şeklinde konuştu.