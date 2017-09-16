Beslenme okul başarısını etkiliyor

Çisem Gündüz, büyüme ve gelişimin en hızlı ilerlediği okul çağı döneminde çocukların besin ihtiyaçlarının arttığını ifade ederek, cinsiyet, genetik geçmiş gibi faktörlerin gereksinimlerde belirleyici rol oynadığını söyledi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gündüz, çocukların sağlıklı kalması, gelişmesi ve doğru bir beslenme düzenini içeren yemek kültürünün oluşması için ebeveynlere büyük görevler düştüğünü belirterek, özellikle okul çağındaki çocukların iyi beslenebilmesi için tavsiyelerde bulundu.

Temel besin kaynaklarını almasına özen gösterin

Gündüz, enerjiyi sağlamak için karbonhidratlar ve yağların son derece önem taşıdığını kaydederek, “Ayrıca, büyüme ve gelişme için olmazsa olmaz bir diğer besin kaynağı ise proteinler. Vücut dokusunun korunması ve onarılması için de ihtiyaç duyulan proteinin karşılanması gerekiyor. Bunun için çocukların et, balık, yumurta, süt ve süt ürünlerinden günde toplam 2-3 porsiyon tüketmelerine özen gösterin. Temel ihtiyaçlardan biri de kalsiyum. Güçlü kemiklerin oluşturulması için çocukluk döneminden itibaren en iyi kalsiyum kaynaklarından olan süt ve süt ürünlerinin yanında koyu yeşil yapraklı sebzeleri tüketmesini sağlayın. Okul çağı döneminde çocukların artan demir ihtiyacını karşılamak için de yine et, balık, kümes hayvanları gibi ürünleri yemesine gayret edin” dedi.

Mutlaka kahvaltı yapmasını sağlayın

Akşam yemeğinin ardından gece boyu 8-12 saat aralığında aç kalan metabolizmayı canlandırmak için sabah kahvaltı yapılması gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, “Günün en önemli öğünü olan sabah kahvaltısı, beyin için gerekli olan glikozun sağlanmasında son derece önem taşıyor. Yapılan araştırmalar, sabah kahvaltı yapmayan çocuklarda halsizlik, baş ağrısı, dikkat eksiklikleri oluşabildiğini ve sonuçta okul başarısının da olumsuz yönde etkilenebildiğini gösteriyor. Dolayısıyla çalışan ebeveynler bile olsanız çocuğunuzun okuldaki performansının artması ve konsantrasyon sorunu yaşamaması için mutlaka kahvaltı yapmasını sağlayın. Kahvaltının günlük enerji ihtiyacının üçte birini karşılayacak besinlerden oluşması önem taşıyor. Bunun için sağlıklı tahıllar (çavdar ya da tam buğday ekmeği gibi), yüksek protein kaynağı olan yumurta, süt ve süt ürünleri, C vitamini açısından zengin meyvelerden oluşan bir kahvaltı menüsü oluşturmaya çabalayın” önerisinde bulundu.

Her gün mutlaka yumurta yedirin

Çisem Gündüz, vitamin A, B, D ve E’den ve çinko mineralinden zengin olan yumurtanın kolin içeriği sayesinde beyin fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağladığını bu nedenle çocuğun herhangi bir sağlık sorunu yoksa her gün bir yumurta yemesini tavsiye etti.

Beslenme çantasına meyve koyun

Gündüz, taze meyveler içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde çocuğun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olacağını bu nedenle beslenme çantasına her gün farlı renk ve çeşitlilikte meyve koyarak onun farklı vitamin ve mineral alınmasının önemli olduğunu ifade etti.

Sağlıklı kuruyemişler tüketmesine özen gösterin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gündüz, beslenmede yeri büyük olan sağlıklı yağlardan zengin kuruyemişler de okul çağı çocuklarının tüketmeleri gereken besinler arasında yer aldığını söyleyerek, “Ancak kalori değerleri yüksek olduğundan porsiyon kontrolü yapmaya dikkat etmek gerekiyor. Gün içinde 10-15 adet çiğ badem veya 2-3 adet ceviz tüketmesi çocuğunuzun ihtiyacını karşılamak için yeterli olacaktır” diye konuştu.

Günde 3 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketmesini sağlayın

Çisem Gündüz, diş sağlığının korunmasının yanında, gelecekte oluşabilecek osteoporoz (kemik erimesi) riskini azaltmak için de çocukların gün içinde örneğin 1 dilim peynir + 1 kase yoğurt + 1 bardak süt veya kefir gibi3 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketmesine özen gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Sağlıksız atıştırmalıklardan uzak tutun

Gündüz, okul çağındaki çocukların vakitlerinin büyük kısmını evden uzakta geçirdikleri için zaman zaman yağ oranı yüksek ve besin değeri düşük olan atıştırmalıklara yönelebildiğinin belirterek, “Sağlıklı ürünlerden oluşan ana öğünler çocukların atıştırmalık ihtiyacının azalmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle evde ya da okulda ana öğünlerin atlanmamasına özen gösterin. Ayrıca, taze veya kuru meyveler, süt, kefir, kuruyemişler gibi sağlıklı atıştırmalıkların miktarının da ana öğünlere göre daha az olmasına ve yemeklerden en az iki saat önce alınmasına özen gösterin” dedi.