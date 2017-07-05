Beta, çevreci enerjiyle çevre dostu transformatör yaptı

Verimli üretim süreciyle enerji sektörünün ihtiyaçları için ‘yağlı’ ve ‘kuru’ olmak üzere güç, dağıtım ve özel sargılı transformatörler üreten Beta Transformatör firması, Adana Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 20 bin metrekarelik ‘kuru tip’ tesisinde çevreci enerji kullanarak sektöründe fark yaratıyor. Firma, 4 bin metrekarelik çatı üzerine kurduğu 0.5 MWatt fotovoltaik panellerle hem aylık tükettiği elektriği karşılıyor hem de ürettiği elektriğin fazlasını satıyor.

Elektriğin fazlasını satıyor

Firmalarının aylık elektrik tüketiminin ortalama 10 bin lira olduğunu aktaran Beta Transformatör Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Cenk Dağsuyu, bu tüketimi panellerden karşıladıklarını söyledi. Dağsuyu, “Üretimimiz aylık 32 bin lira. Her ay 22 bin liralık elektriği Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye sistem üzerinden satışını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Dağsuyu, 2015 yılında 3 milyon avroluk yatırımla Alman teknolojisiyle kuru tip döküm tesislerini kurduklarını ifade ederek, “Bu yatırımla yüzde 30 büyüme sağladık. Üretim tesisine kazandırdığımız güneş panelleriyle çevreci ürünü çevreci enerji kullanımıyla ürettik, bu üretimle de sektörde ilk olmayı başardık” diye konuştu.

Ağır şartlara uygun

Çevreci özellik taşıyan ve üretimi de çevreci olan kuru tip transformatörlerin avantajları hakkında da bilgi veren Beta Transformatör Genel Müdür Yardımcısı Dağsuyu, özel ve uluslararası standartlara uygunluğu sayesinde transformatörlerin yüksek rakımda ve deniz ortamlarında kullanılabildiğini belirtti. Dağsuyu, kuru tip transformatörler için, “Yanıcı değildir ve kendi kendini söndürme özelliği vardır. Neme karşı dayanıklıdır. Çevre kirliğine sebep olmaz. İzolasyon malzemesi içeriği halojen, nitrojen ve azot içermez. Sıvı içermediği için sızdırma riski yoktur. Yerinde bakım-onarım hizmeti vardır. İletim ve kurulum maliyetleri azdır. Soğutma ile trafonun nominal gücü yüzde 40 artırılabilir” ifadelerini kullandı.