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14 Haziran 2018 05:56

Beton bariyere çarpan sürücü ağır yaralandı

Adana’da polis uygulama noktasındaki beton bariyere çarpan sürücü ağır yaralandı.

Beton bariyere çarpan sürücü ağır yaralandı

14 Haziran 2018 05:56



Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki Hasret Güler kullandığı 66 AS 892 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil Yüreğir İlçesi D-400 karayolunda bulunan polis uygulama noktasında dubaları devirip beton bariyere çarptı. Uygulama noktasında bulunan polisler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Güler’i sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralanan Güler Çukurova Üniversite Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.



Sürücü Güler’in durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.




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