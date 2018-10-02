Beton mikseri bisikletliyi ezdi: 1 ölü

Adana'da beton mikseri dönüş aldığı sırada seyir halindeki bisikletliyi ezdi. Kazada bisiklet sürücüsü feci şekilde can verdi.

Kaza, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi Karataş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NS 7988 plakalı ismi öğrenilemeyen beton mikseri sürücüsü, dönüş aldığı bisikletiyle seyir halinde olan Ümit Peynirci'yi fark etmedi. Dönüşü tamamlayan mikser sürücüsü çevredeki vatandaşların uyarması üzerine durdu. Sürücü bisikletli kişiyi ezdiğini fark etti. Bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bisiklet sürücüsü Peynirci'nin öldüğünü belirledi.

Peynirci'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.