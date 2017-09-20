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20 Eylül 2017 12:16

’Beyaz gelin’ geri dönüyor

Adana’da sezonun ilk pamuk hasadı başladı.

’Beyaz gelin’ geri dönüyor

20 Eylül 2017 12:16

Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Semih Karademir, desteklemelerin artması nedeniyle Adana’da pamuk ekim alanlarının yüzde 30 arttığını belirterek, pamuğa dayalı sanayide de teşviklerin artırılması halinde kentte pamuk tarımının 1980’li yıllardaki gibi canlanabileceğini kaydetti.


Pamuk tarımının 1980’li yıllarda sanayiyle birlikte zirve yaptığı Adana’da yükselen girdi fiyatları, desteklemelerin yetersiz kalması ve üreticilerin emeğinden karşılığını alamaması nedeniyle pamuk üretimi her geçen yıl azaldı.


Yürürlüğe giren havza bazlı destekleme modeli sayesinde desteklenen pamuk, bu yıl ise üreticinin yüzünü güldürmeye başladı.


Sezonun ilk pamuk hasadı, Karataş ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi’nde makinelerle yapılmaya başlandı.


TMMOB’ye bağlı ZMO Adana Şube Başkanı Semih Karademir, 2000’li yıllarda Türkiye’de 720 bin hektarlık pamuk ekim alanlarının 450 binlere kadar gerilediğini ve bu nedenle ülkenin ihtiyacı olan pamuk miktarının yarısının ithal edildiğini dile getirerek, havza bazlı destekleme modeli ile üreticinin umutlandığını söyledi. Fiyatların artması sebebiyle pamuk alanlarının yüzde 25-30 arttığını dile getiren Karademir, bir dekardan 600 kilograma kadar verim alındığını kaydetti.


Karademir, Adana’da ise 300 bin dekar olan pamuk ekim alanının 400 bin dekara çıktığını ifade etti.



"Diğer kolların da desteklenmesi gerekir"


Türkiye’nin yurt dışına bağımlı olduğu dövize endeksli ilaç, gübre ve tohum konularında da desteklemeler yapılması gerektiğini kaydeden Karademir, şöyle devam etti:


“Bölgemizde pamuk tarımıyla beraber pamuk sanayisi ve diğer kolların da desteklenmesi gerek. Nasıl ki ülke olarak Kahramanmaraş’a, Osmaniye’ye bir takım teşvikler veriliyorsa Adana’da pamuğa dayalı sanayilerde de teşviklerin artırılmasıyla pamuğun tekrar canlandırılması mümkündür. İhtiyacımız olan yağ sanayisi, ihtiyaç duyduğumuz tekstil, konfeksiyon, iplik sanayisi gibi alanlara teşvik verilmesi bu bölgede pamuk tarımını daha da canlandırır.”




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