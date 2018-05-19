Beyazay Derneği Kozan Şubesi’nden iftar programı

İftar öncesi programa katılan davetlilere ve üyelerine teşekkür eden Türkiye Beyazay Derneği Kozan Şube Başkanı Ahmet Ünal, “Bu mübarek günde siz değerli üyelerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü iftar programımıza katılan tüm üyelerimize ve misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca sizlere bizim derneğimzden geldiğini söyleyerek para veya yardım isteyenlere de itibar etmeyiniz bizim derneğimiz üyeleri asla hiçbir esnaf ve vatandaşımızdan para istemez“ dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Ezanın okunması ve ramazan topunun atılması ile programa katılan üyeler ve davetliler oruçlarını açtılar.