Beyazevler Çamlığı'na yeni çehre

Adana Büyükşehir Belediyesi, 42 dönümlük Beyazevler Çamlığı'nı çevre düzenlemesi ve peyzaj hizmetleriyle yeni çehreye büründürmek için harekete geçti.

Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda çalışma yürüten Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bulunan 42 dönümlük Beyazevler Çamlığı'nın mesire alanı ve park olarak yenilenmesi için hazırlanan projeyi uygulamaya koydu. Projeye göre 7 adet seyir terası, 21 adet kameriye, barbeküler, çeşmeler, spor aletleri, çocuk parkı, tuvaletler ve büfeler yapılacak. Aydınlatmalarla akşam saatlerinde de vatandaşların kullanımına elverişli hale getirilecek Beyazevler Çamlığı'nda çimlendirilen ve çiçeklendirilen alanlar, fıskiyeli sulama sistemleriyle otomatik olarak sulanacak.

Yenileme çalışmaları kapsamında beton piknik masalarını kaldıran, kurumuş ağaçları ve çalıları temizleyen ekipler, alt yapısı uygun hale getirilen yerlerde 11 bin 320 metrekere parke taş döşemesi, 6 bin 978 metrekare bordür döşemesi yapacak.