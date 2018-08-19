Biberci ve zeytinci esnafına "kalıcı yer" yapılacak

Vali Demirtaş, Fatih Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ettikten sonra Kıyıboyu’nda faaliyet gösteren Karaisalı Biberciler ve Zeytinciler esnafıyla buluştu.

Karaisalı Biberciler ve Zeytinciler Derneği Başkanı Murat Kılıç’tan, biberci ve zeytinci esnafının sorunları hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, en önemli sorun olarak dile getirilen "kalıcı yer" eksikliğinin giderilmesi konusunda gerekli çalışmanın yapılacağını belirtti.

Vali Mahmut Demirtaş daha sonra Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan kurbanlık satış alanında incelemelerde bulundu. Satıcıların, seyyar lavabo ve su eksikliği konusundaki taleplerini dinleyen Vali Demirtaş, bu eksikliklerin giderilmesinin takipçisi olacağını söyledi.

Kıyıboyu’nda kurulan semt pazarında vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet eden Vali Mahmut Demirtaş, vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığını sözlerine ekledi.