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05 Haziran 2018 04:34

Bıçakla yaralandı, kurtulmak için 25 kilometre araç sürdü

Adana’da yaralı halde 25 kilometre yol kat eden sürücü polisin ‘dur’ ihtarına uymadı.

Bıçakla yaralandı, kurtulmak için 25 kilometre araç sürdü

05 Haziran 2018 04:34

Polis aracı yakalayıp durdurunca sürücünün bıçakla defalarca yaralandığını fark etti.



İddiaya göre, 26 yaşındaki Özkan Genç, Karataş İlçesi Tuzla Mahallesi’nde kaynı ile kavga eden kişileri ayırmak istedi. Ancak Genç, kavgaya müdahale edince kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından defalarca bıçaklandı. Genç, hamile eşiyle birlikte otomobiline bindi. Yaklaşık 25 kilometre yaralı halde otomobilini kullanan Genç, Doğankent polis noktasından ‘dur’ ihtarına uymayarak hızla geçti. Bunun üzerine bölgede polisler, Genç’in kullandığı otomobilin önünü kesti. Polisler Genç’i araçtan indirdiklerinde her yerinin kan olduğunu fark etti.



Daha sonra Genç’in karısı, eşinin bıçaklandığını söyledi. Bu sebepten uygulama noktalarında duramadıklarını polislere belirtti. Polis ekipleri olay yerine ambulans çağırdı. Genç ambulans ile Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olay la ilgili soruşturmayı Jandarma’nın yürüteceği öğrenildi.




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