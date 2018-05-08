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08 Mayıs 2018 11:19

’Bici bici’ tezgahları yıkılmasın diye havaya ateş açtılar

Adana’da zabıta ile ’bici bici’ satıcıları arasında çıkan gerginlikte tezgahlarının yıkılmaması için havaya pompalı tüfekle ateş açan 2 kişi gözaltına alındı.

’Bici bici’ tezgahları yıkılmasın diye havaya ateş açtılar

08 Mayıs 2018 11:19


Olay, Seyhan Baraj Gölü’nde Amerikan Adası olarak da bilinen Menderes Adası Piknik Alanı’nda meydana geldi.


Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yapılacak çevre düzenlemesi kapsamında çevik kuvvet polislerinin de desteğiyle bici bici tezgahlarını yıkmak için iş makineleriyle adaya girdi.


Zabıta görevlileriyle bici bici satıcıları arasında gerginlik yaşandı. Tezgahlarının yıkılmasına karşı çıkan bici bici satıcıları, tezgahlarının bulunduğu yerlere kira ödediklerini, kendilerine yaz sonuna kadar zaman verilmesine rağmen bugün yıkımla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti. Tartışma sırasında kalabalık grubun 100 metre ilerisinde havaya pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekle havaya ateş açtığı düşünülen 2 kişi polis tarafından yakalanırken, tüfeğe el konuldu.


Kalabalık grupla müzakere eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bayram Kadir Tüylü, "Ben buraya devlet olarak geldim. Siz beni pompalı tüfekle karşılarsanız benim maytap atacak halim yok" diyerek havaya ateş açılmasına tepki gösterdi. Tüylü, yıkımın ardından haksızlık yaşanmayacağına vurgu yaparak, herkesin tezgahının bulunduğu alan yeniden kendisinin olacağının sözünü verdi. Bu sırada bir bici bici satıcısı da yırtık ayakkabısını göstererek, daha fazla mağdur edilmemeleri gerektiğini söyledi.


Anlaşmanın sağlanmasının ardından bici bici satıcılarına alanı boşaltmaları için salı gününe kadar zaman verildi.




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